中国汇市：人民币早盘略升波动收窄，叶伦证词陈述及英国公投前波动有限

* 人民币早盘小升，但波幅明显收窄

* 中间价升至近两周新高

* 市场略偏购汇，但因波幅收窄机构开始倒量

* 英国留欧预期上升，市场已基本反映

* 多空双方并不主动选择方向，区间波动走势延续

路透上海6月21日 - 中国人民币兑美元即期 周二早盘小升，但波幅明显收窄，中间价亦升至近两周高点。交易员称，英国脱欧公投在即，目前留欧预期上升，市场已基本反应，短期汇价料维持6.57-6.6元区间波动。

他们并指出，市场价仍低于中间价近百点，市场仍略偏购汇，但较之前而言趋于均衡，日内有效波动点也不过20点，部分机构开始倒量，毕竟风险事件释放前，多空双方都不愿主动选择方向，短期料维持整体平衡，在英国公投结果揭晓前关注美联储主席叶伦国会证词。

“昨天购汇购的有点凶了，不少机构吃亏了，今天收敛了些，不敢把市场价推的离中间价太远。”一中资行交易员称。

中国央行官方微博周二称，为了提高外汇市场双向开放水平，中国央行近日召开会议研究了商业银行有序参与离岸外汇市场的问题。随着外汇市场对外开放的发展，商业银行对境内外外汇市场进一步融合的需求增强。

北京时间11:54，人民币兑美元 即期报6.5755元,上日收报6.5792元，夜盘终报6.58元。今日人民币兑美元中间价 报6.5656元，上日中间价为6.5708元。人民币兑美元即期成交额 为107.32亿美元，上日半日为124.79亿美元。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周二CFETS人民币汇率指数再跌0.15%至95.4，续刷记录新低；SDR篮子指数微跌至95.19，BIS篮子指数微跌至96.59。

全球汇市方面，英镑兑美元周二回落，上日创下七年以来的最大单日涨幅，因民调显示民意转向支持英国留在欧盟。美联储主席叶伦周二稍晚将在美国国会进行为期两天的证词陈述，在此之前投资者保持警戒，届时她的证词或许会透露出美国下次升息时间的线索。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7335元, 上日尾盘为6.7303元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5844元, 上一交易日尾盘报6.5905元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.5751；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。