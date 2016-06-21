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亚洲 | 2016年 6月 21日 星期二 12:14 BJT

《全球汇市》英镑涨势暂歇，上日因英国将留在欧盟的预期升温而大涨

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1329  1.1310  +0.17  +4.32  1.0860
    美元/日圆            104.00  103.92  +0.08 -13.55  120.30
    欧元/日圆         117.83  117.54  +0.25  -9.69  130.47
    美元/瑞郎            0.9610  0.9618  -0.08  -4.07  1.0018
    英镑/美元            1.4651  1.4694  -0.29  -0.59  1.4738
    美元/加元            1.2783  1.2803  -0.16  -7.63  1.3839
    美元/离岸人民币         6.5830  6.5888  -0.09  +0.23  6.5680
    澳元/美元            0.7465  0.7457  +0.11  +2.61  0.7275
    新西兰元/美元        0.7107  0.7119  -0.17  +4.13  0.6825
    澳元/日圆         77.590  77.470  +0.15 -11.45  87.620
    新西兰元/日圆     73.920  73.940  -0.03  -9.83  81.980
    英镑/日圆         152.41  152.60  -0.12 -14.00  177.22
    澳元/新西兰元     1.0501  1.0468  +0.32  -1.53  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 汪红英/刘秀红/孙茉莉/李春喜/李婷仪 审校 徐文焰/于春红/高琦/龚芳)

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