台湾股市：随国际股市连三日收涨，惟市场观望气氛浓成交量低

路透台北6月21日 - 台湾股市周二连三日收涨。分析师表示，随着英国脱离欧盟机率降低，市场风险偏好提升，带动全球股市走涨，今天台股跟随国际股市上扬，惟市场观望气氛浓厚，成交量维持在较低水准，低于700亿台币。

台湾加权股价指数 收涨0.68%,至8,684.85点；今日成交初值 为687.07亿台币，上交易日修正后为617.25亿。

〞台湾今天没有特别的利多，台股就是跟着国际股市上涨，但量不大。〞凯基投顾分析师张明祥说。

他表示，目前市场气氛较好，台股指数连三日收涨，惟成交量明显偏低，与正常的成交量800-1,000亿台币仍有一段距离，主因是国际上仍有不确定因素，市场观望气氛浓厚，〞国际上还有变数，最近外资买卖金额比较小。〞

兆丰投顾一不愿具名分析师指出，今天台股尾盘在重量级权值股--台积电 拉高带动下，指数进一步收高，但成交量不大，料短线指数将呈震荡盘整格局。

他说，即使英国公投结果如市场预期留欧，台股指数亦不致强弹，〞顶多是当天开高，因为大家又回归基本面了，总之，指数就是黏黏的。〞

他表示，时值迈入6月底，台湾外销订单却未见好转，显示短期内台湾基本面不致马上好转，目前市场唯一靠的是美国FED延后升息的〞余温〞，外资持续台股做多带动指数往上攻，惟随指数接近8,800点，市场追价意愿低，指数不易越过高点。

今日金融保险指数 收涨0.49%，科技类股指数 则上涨0.71%。

分析师预估，明日台股加权指数区间在8,550-8,750点间。

亚洲股市周二上扬，谨慎延续因英国留欧预期升温触发的涨势。