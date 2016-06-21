中国债市动态：一级平稳二级收益率小幅续涨，资金趋紧情绪稍谨慎

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透上海6月21日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率小幅续涨，因自上日午后起，资金面出现收敛态势，半年末将至机构情绪较为谨慎，相对来说，一级市场上国开行招标的新债结果较为平稳。
交易员认为，目前来看，影响债市的负面因素不多。若流动性不是特别紧张，即使英国留欧后避险情绪消退，境内现券市场收益率上行空间也预计有限。
华中一银行交易员称，“早上收益率有一点上，这会稳住了。资金紧，有点谨慎，一级需求还行。”
剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.2900%/3.2825%，上日尾盘报3.2800%/3.2760%。
国开行上午招标的四期债中，倍受关注的10年期增发债，中标收益率为3.2623%，与此前预测均值一致，其他期限结果也与预期相差不远，投标倍数均在3倍以上。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609 早盘收报100.610元人民币，较上日结算价跌0.04%；10年期国债主力合约T1609 收报99.665元，较上日结算价跌0.09%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 吴云凌)
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。