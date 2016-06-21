中国债市动态：一级平稳二级收益率小幅续涨，资金趋紧情绪稍谨慎

路透上海6月21日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率小幅续涨，因自上日午后起，资金面出现收敛态势，半年末将至机构情绪较为谨慎，相对来说，一级市场上国开行招标的新债结果较为平稳。

交易员认为，目前来看，影响债市的负面因素不多。若流动性不是特别紧张，即使英国留欧后避险情绪消退，境内现券市场收益率上行空间也预计有限。

华中一银行交易员称，“早上收益率有一点上，这会稳住了。资金紧，有点谨慎，一级需求还行。”

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.2900%/3.2825%，上日尾盘报3.2800%/3.2760%。

国开行上午招标的四期债中，倍受关注的10年期增发债，中标收益率为3.2623%，与此前预测均值一致，其他期限结果也与预期相差不远，投标倍数均在3倍以上。