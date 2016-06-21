欧洲政经：德国宪法法院即将对欧洲央行OMT计划合法性做出裁决

路透基点：中策橡胶寻求3亿美元再融资
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
**不会影响QE计划**
金融分析师称，对OMT设限最大的影响可能在信心方面，并不会对欧洲央行的量化宽松(QE)计划造成直接的影响。
“如果德国联邦宪法法院认定欧洲央行在OMT方面越权，则将损及市场对于欧洲央行行动能力的信心，”德国商业银行分析师Michael Schubert称。
QE计划的设计理念有别于OMT，所以针对该计划的反对论点是站不住脚的。
德国一个团体已经发起对QE的挑战，德国法院在考虑是否审理此案。
如果法院裁定对OMT不利，可能并不会直接影响到QE计划，但会加重对于欧洲央行推出更多刺激措施能力的怀疑。QE规模的扩大也可能会令欧洲央行进一步逼近持有上限。
分析师称，目前欧元区实际通胀一直低于目标水准，而欧洲央行所持公债规模在日益膨胀，因此再度修正上限将加剧对于欧洲央行越职的争论。
“如果(法院)实际给OMT折翼，则可能令人质疑未来进一步采取非常规货币政策的空间，”法国兴业银行分析师Michala Marcussen称。
欧洲央行则辩解称，对于未来货币政策必须能够独立作出决定，才算履行职责。
裁定也可能令欧洲央行和德国政府间本就紧张的关系进一步承压，德国政府已多次谴责欧洲央行的刺激计划，称其计划弊大于利。(完) (编译 李婷仪/刘秀红；审校 张涛/艾茂林)
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
路透伦敦1月16日 - 交易商称，德国央行周一首次买入收益率低于欧洲央行(ECB)存款利率的债券。欧洲央行本月对量化宽松(QE)计划作出广泛修改。
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。