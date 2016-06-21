欧洲政经：德国宪法法院即将对欧洲央行OMT计划合法性做出裁决

**不会影响QE计划**

金融分析师称，对OMT设限最大的影响可能在信心方面，并不会对欧洲央行的量化宽松(QE)计划造成直接的影响。

“如果德国联邦宪法法院认定欧洲央行在OMT方面越权，则将损及市场对于欧洲央行行动能力的信心，”德国商业银行分析师Michael Schubert称。

QE计划的设计理念有别于OMT，所以针对该计划的反对论点是站不住脚的。

德国一个团体已经发起对QE的挑战，德国法院在考虑是否审理此案。

如果法院裁定对OMT不利，可能并不会直接影响到QE计划，但会加重对于欧洲央行推出更多刺激措施能力的怀疑。QE规模的扩大也可能会令欧洲央行进一步逼近持有上限。

分析师称，目前欧元区实际通胀一直低于目标水准，而欧洲央行所持公债规模在日益膨胀，因此再度修正上限将加剧对于欧洲央行越职的争论。

“如果(法院)实际给OMT折翼，则可能令人质疑未来进一步采取非常规货币政策的空间，”法国兴业银行分析师Michala Marcussen称。

欧洲央行则辩解称，对于未来货币政策必须能够独立作出决定，才算履行职责。