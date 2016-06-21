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亚洲 | 2016年 6月 21日 星期二 13:49 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：英国脱欧公投临近之际，市况较为淡静

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* 美元/日圆升0.31%，英镑/美元微升0.05%，欧元/美元涨0.18%，澳元/美元升0.2%

* 美元/人民币跌0.08%，美元/韩元跌0.4%，美元/印度卢比升0.23%，美元/印尼卢比涨0.12%

* 日本股市日经指数上扬1.31%，中国沪综指跌0.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.35%，美国原油期货跌0.53%，美国10年期公债收益率报1.6662%

* 日本财务大臣麻生太郎称不会轻易干预汇市

* 英国脱欧公投：留欧阵营重占上风

(完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 蔡美珍)

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