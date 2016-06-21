《汇市简讯》欧洲盘初：英国脱欧公投临近之际，市况较为淡静

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
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* 美元/日圆升0.31%，英镑/美元微升0.05%，欧元/美元涨0.18%，澳元/美元升0.2%
* 美元/人民币跌0.08%，美元/韩元跌0.4%，美元/印度卢比升0.23%，美元/印尼卢比涨0.12%
* 日本股市日经指数上扬1.31%，中国沪综指跌0.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.35%，美国原油期货跌0.53%，美国10年期公债收益率报1.6662%
* 日本财务大臣麻生太郎称不会轻易干预汇市
* 英国脱欧公投：留欧阵营重占上风
(完)
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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
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路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。