《汇市简讯》欧元/美元趋升，欧元/日圆仍跟随日股走高

0548GMT

* 欧元/日圆及美元/日圆跟随日股走升

* 欧元/日圆由117.33日圆升至118.30，最后造成欧元/美元上行，亚洲盘区间在1.1305-43美元

* 欧元/美元在1.1300-50有12亿欧元选择权到期，在1.1300有5.61亿欧元选择权到期，这项因素锁住走势

* 欧元/美元技术面阻力在走势趋平的小时一目均衡基准线(1.1342)，下方有一目转换线(1.1324)

* 小时一目云区亦在下方的1.1257-1.1324，将上移

* 日线一目云区顶部在1.1381，呈下移

(完)