《汇市简讯》欧元/美元趋升，欧元/日圆仍跟随日股走高

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
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* 欧元/日圆及美元/日圆跟随日股走升
* 欧元/日圆由117.33日圆升至118.30，最后造成欧元/美元上行，亚洲盘区间在1.1305-43美元
* 欧元/美元在1.1300-50有12亿欧元选择权到期，在1.1300有5.61亿欧元选择权到期，这项因素锁住走势
* 欧元/美元技术面阻力在走势趋平的小时一目均衡基准线(1.1342)，下方有一目转换线(1.1324)
* 小时一目云区亦在下方的1.1257-1.1324，将上移
* 日线一目云区顶部在1.1381，呈下移
(完)
(编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
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