日本股市：日经指数收高1.3%，但英国公投前市场交投稀疏

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透东京6月21日 - 日经指数周二走势动荡，尾盘收高，因日圆走软支撑股市信心，但成交清淡，投资者保持谨慎，观望本周英国公投是否会选择留在欧盟。
日经指数 收高1.3%报16,169.11点，盘中在平盘上下来回拉锯。
东证股价指数 涨1.2%报1,293.90点，换手仅17.2亿股，为一周半以来最低。成交值触及两周低点，为1.78万亿(兆)日圆。
JPX-日经400指数 收高1.3%报11,670.30点。(完)
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。