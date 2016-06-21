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亚洲 | 2016年 6月 21日 星期二 14:26 BJT

日本股市：日经指数收高1.3%，但英国公投前市场交投稀疏

路透东京6月21日 - 日经指数周二走势动荡，尾盘收高，因日圆走软支撑股市信心，但成交清淡，投资者保持谨慎，观望本周英国公投是否会选择留在欧盟。

日经指数 收高1.3%报16,169.11点，盘中在平盘上下来回拉锯。

东证股价指数 涨1.2%报1,293.90点，换手仅17.2亿股，为一周半以来最低。成交值触及两周低点，为1.78万亿(兆)日圆。

JPX-日经400指数 收高1.3%报11,670.30点。(完)

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