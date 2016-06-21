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亚洲 | 2016年 6月 21日 星期二 14:30 BJT

表格: 中国5月乙醇进出口分项数据一览

路透北京6月21日 - 以下是中国海关公布的5月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）：
    
                                5月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口: 
乙醇                         263,388     1,144.77        458.69          507,932      1,302.4
   原产地
   美国                      258,471 2,624,236.13        457.95          494,290 1,196,322.94
   越南                        3,651       -57.66        507.63            3,651       -57.66
   南非                        1,261            -        381.59            1,261            -
   英国                            2     5,542.42      14,841.5               23     2,110.14
   西班牙                          1          -32         2,934                2         35.2
   韩国                            1    13,233.33         1,858                2       -74.57
   法国                            0       -55.56             0                1        33.92
   荷兰                            0       -51.32             0                2       -39.54
   日本                            0       -92.74             0                8       -80.48
   德国                            0       380.72             0               18       119.49
   巴西                            -            -             -            4,885            -
   巴拉圭                          -            -             -               14            -
   中华人民共和国                  -            -             -                2           90
   意大利                          -            -             -                2            -
   澳门                            -            -             -                8            -
   巴基斯坦                        -         -100             -            3,764       -86.28


  出口:                                                               
乙醇                           1,067       -71.55        773.15           11,085       -25.84
   目的地
   朝鲜                          668       -14.51        618.78            3,355        -7.08
   台湾                          206       -41.53        755.51            1,269       -32.37
   印度                          126        28.72      1,599.17              181        -61.8
   澳门                           56       -23.52        545.46              235       -25.85
   香港                           10        61.29       1,996.9               40        12.12
   越南                            2            -         1,980                8        41.63
   巴布亚新几内亚                  -            -             -               96        -51.7
   美国                            -            -             -               56            -
   乍得                            -            -             -                1          300
   日本                            -         -100             -            1,693       -24.42
   菲律宾                          -         -100             -            4,151       -32.31


  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

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