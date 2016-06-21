表格: 中国5月乙醇进出口分项数据一览

路透北京6月21日 - 以下是中国海关公布的5月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）： 5月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 乙醇 263,388 1,144.77 458.69 507,932 1,302.4 原产地 美国 258,471 2,624,236.13 457.95 494,290 1,196,322.94 越南 3,651 -57.66 507.63 3,651 -57.66 南非 1,261 - 381.59 1,261 - 英国 2 5,542.42 14,841.5 23 2,110.14 西班牙 1 -32 2,934 2 35.2 韩国 1 13,233.33 1,858 2 -74.57 法国 0 -55.56 0 1 33.92 荷兰 0 -51.32 0 2 -39.54 日本 0 -92.74 0 8 -80.48 德国 0 380.72 0 18 119.49 巴西 - - - 4,885 - 巴拉圭 - - - 14 - 中华人民共和国 - - - 2 90 意大利 - - - 2 - 澳门 - - - 8 - 巴基斯坦 - -100 - 3,764 -86.28 出口: 乙醇 1,067 -71.55 773.15 11,085 -25.84 目的地 朝鲜 668 -14.51 618.78 3,355 -7.08 台湾 206 -41.53 755.51 1,269 -32.37 印度 126 28.72 1,599.17 181 -61.8 澳门 56 -23.52 545.46 235 -25.85 香港 10 61.29 1,996.9 40 12.12 越南 2 - 1,980 8 41.63 巴布亚新几内亚 - - - 96 -51.7 美国 - - - 56 - 乍得 - - - 1 300 日本 - -100 - 1,693 -24.42 菲律宾 - -100 - 4,151 -32.31 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.