日本债市：公债价格小跌，投资者避险情绪继续消退

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.250% +0.5 -0.255% 五年期公债 -0.240% +0.5 -0.245% 10年期公债 -0.145% +0.5 -0.150% 20年期公债 0.200% +1.0 0.190% 30年期公债 0.270% +0.5 0.265% 10年期公债期货 <0#JGB:> 152.18 -0.09 152.27 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 刘秀红；审校 张明钧/王兴亚)
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路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。