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亚洲 | 2016年 6月 21日 星期二 14:46 BJT

《全球汇市》英镑/美元触及三周高位，因英国留在欧盟预期升温

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1335  1.1310  +0.22  +4.37  1.0860
    美元/日圆            104.39  103.92  +0.45 -13.23  120.30
    欧元/日圆         118.34  117.54  +0.68  -9.30  130.47
    美元/瑞郎            0.9598  0.9618  -0.21  -4.19  1.0018
    英镑/美元            1.4704  1.4694  +0.07  -0.23  1.4738
    美元/加元            1.2788  1.2803  -0.12  -7.59  1.3839
    美元/离岸人民币         6.5844  6.5888  -0.07  +0.25  6.5680
    澳元/美元            0.7476  0.7457  +0.25  +2.76  0.7275
    新西兰元/美元        0.7113  0.7119  -0.08  +4.22  0.6825
    澳元/日圆         78.030  77.470  +0.72 -10.94  87.620
    新西兰元/日圆     74.280  73.940  +0.46  -9.39  81.980
    英镑/日圆         153.51  152.60  +0.60 -13.38  177.22
    澳元/新西兰元     1.0507  1.0468  +0.37  -1.47  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 艾茂林/张荻/张若琪/刘秀红；审校 张明钧/于春红/高琦)

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