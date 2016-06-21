《全球汇市》英镑/美元触及三周高位，因英国留在欧盟预期升温

纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1335 1.1310 +0.22 +4.37 1.0860 美元/日圆 104.39 103.92 +0.45 -13.23 120.30 欧元/日圆 118.34 117.54 +0.68 -9.30 130.47 美元/瑞郎 0.9598 0.9618 -0.21 -4.19 1.0018 英镑/美元 1.4704 1.4694 +0.07 -0.23 1.4738 美元/加元 1.2788 1.2803 -0.12 -7.59 1.3839 美元/离岸人民币 6.5844 6.5888 -0.07 +0.25 6.5680 澳元/美元 0.7476 0.7457 +0.25 +2.76 0.7275 新西兰元/美元 0.7113 0.7119 -0.08 +4.22 0.6825 澳元/日圆 78.030 77.470 +0.72 -10.94 87.620 新西兰元/日圆 74.280 73.940 +0.46 -9.39 81.980 英镑/日圆 153.51 152.60 +0.60 -13.38 177.22 澳元/新西兰元 1.0507 1.0468 +0.37 -1.47 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 艾茂林/张荻/张若琪/刘秀红；审校 张明钧/于春红/高琦)