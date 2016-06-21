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亚洲 | 2016年 6月 21日 星期二 14:47 BJT

《汇市简讯》美元/日圆上扬高至104.53，受日股午后劲升激励

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* 日股午后劲升，带动美元/日圆及日圆交叉汇率亦上扬

* 美元/日圆高见104.53日圆，远高于盘初低点103.58

* 日股日经指数收于16,169，为6月13日以来最高

* 美元/日圆卖盘仍从105.00前方开始出现，来自日本出口商及其他类型投资人

* 买盘目前再度于104.00附近聚集，103.50触碰失效选择权的前方有更多买盘

(完)

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全部现汇报价 (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)

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