企业并购：德国凯傲同意收购物流科技公司德马泰克，估值32.5亿美元

* 扣除特定负债后的收购价为21亿美元

* 将以30亿欧元过桥贷款为收购案提供资金

* 凯傲将通过增资及举债为贷款再融资

* 将于第四季完成收购案

路透法兰克福6月21日 - 德国叉车(堆高机)制造商凯傲(Kion) 同意从一些基金股东手上，收购物流科技公司德马泰克(Dematic)，对德马泰克的估值为32.5亿美元。卖方包括私募基金公司AEA Investors及加拿大安大略教师退休基金。

这宗收购案将打造出一家全球性专业物流公司，产品从手动操作卡车到全自动仓库等等，员工数将近3万人，年营收超过67亿欧元(76亿美元)。

凯傲周二表示，扣除特定负债后，收购价约为21亿美元。

凯傲计划以一笔30亿欧元过桥贷款为收购案提供资金，凯傲将以增资、长期资本市场举债及银行贷款，为这笔过桥贷款再融资。

凯傲表示，在凯傲持股38%的大股东潍柴动力 完全支持最高增资10%的计划。