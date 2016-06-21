企业并购：德国凯傲同意收购物流科技公司德马泰克，估值32.5亿美元

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
* 扣除特定负债后的收购价为21亿美元
* 将以30亿欧元过桥贷款为收购案提供资金
* 凯傲将通过增资及举债为贷款再融资
* 将于第四季完成收购案
路透法兰克福6月21日 - 德国叉车(堆高机)制造商凯傲(Kion) 同意从一些基金股东手上，收购物流科技公司德马泰克(Dematic)，对德马泰克的估值为32.5亿美元。卖方包括私募基金公司AEA Investors及加拿大安大略教师退休基金。
这宗收购案将打造出一家全球性专业物流公司，产品从手动操作卡车到全自动仓库等等，员工数将近3万人，年营收超过67亿欧元(76亿美元)。
凯傲周二表示，扣除特定负债后，收购价约为21亿美元。
凯傲计划以一笔30亿欧元过桥贷款为收购案提供资金，凯傲将以增资、长期资本市场举债及银行贷款，为这笔过桥贷款再融资。
凯傲表示，在凯傲持股38%的大股东潍柴动力 完全支持最高增资10%的计划。
凯傲称，收购交易预计在第四季完成。(完) (编译 蔡美珍；审校 刘秀红)
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。