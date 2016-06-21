版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 21日 星期二 14:50 BJT

中国能源：5月对俄罗斯原油进口同比劲增33.7%，触及纪录新高

路透北京6月21日 - 根据中国海关总署周二公布的数据，5月中国自俄罗斯原油进口创出524.5万吨的纪录新高，约合124万桶/日，较上年同期增加33.7%。

数据还显示，中国上月对沙特的原油进口较上年同期增加33.6%，达到约96.1万桶/日。

对伊朗的进口较上年同期增加19.5%，约为61.93万桶/日。(完)

(编译 郑茵 审校 孙茉莉)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐