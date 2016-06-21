中国能源：5月对俄罗斯原油进口同比劲增33.7%，触及纪录新高

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透北京6月21日 - 根据中国海关总署周二公布的数据，5月中国自俄罗斯原油进口创出524.5万吨的纪录新高，约合124万桶/日，较上年同期增加33.7%。
数据还显示，中国上月对沙特的原油进口较上年同期增加33.6%，达到约96.1万桶/日。
对伊朗的进口较上年同期增加19.5%，约为61.93万桶/日。(完)
(编译 郑茵 审校 孙茉莉)
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。