国际油市：油价三日来首跌，因市场焦点转回供应问题

周一，该合约上涨1.48美元，或3%，至每桶50.65。自周四结算价以来，该合约已累计上涨约7%，之前则一连六日总计下跌10%。

周一公布的两项民调结果显示，在一位亲欧议员上周遇袭身亡后，留欧阵营支持率有所增加，但第三份调查显示“退欧”支持者仍以微弱优势领先。

英国退出欧盟的忧虑虽然退居次要，但供应问题又重受聚焦。

周一公布的官方数据显示，沙特(沙乌地)阿拉伯尽管生产水平仍处高位，但4月原油出口下降，暗示其正在与美国页岩油开采商争夺市场。

虽然今年油价上涨逾30%，但页岩油开采商也正考虑重新增加生产，且事实证明其抗压能力要强于沙特和OPEC的预期。

伊朗石油部通讯社Shana周一报导称，伊朗已提高位于哈尔克岛(Kharg Island)的主要石油终端的原油出口能力，使得八艘油轮能够同时装载原油。这亦有可能进一步增加供应。(完)

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