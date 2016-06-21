国际油市：油价三日来首跌，因市场焦点转回供应问题

标题新闻：德国总理梅克尔正在安排特朗普上任后以G20主席国身份与其在春季会面的日期－消息
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周一，该合约上涨1.48美元，或3%，至每桶50.65。自周四结算价以来，该合约已累计上涨约7%，之前则一连六日总计下跌10%。
周一公布的两项民调结果显示，在一位亲欧议员上周遇袭身亡后，留欧阵营支持率有所增加，但第三份调查显示“退欧”支持者仍以微弱优势领先。
英国退出欧盟的忧虑虽然退居次要，但供应问题又重受聚焦。
周一公布的官方数据显示，沙特(沙乌地)阿拉伯尽管生产水平仍处高位，但4月原油出口下降，暗示其正在与美国页岩油开采商争夺市场。
虽然今年油价上涨逾30%，但页岩油开采商也正考虑重新增加生产，且事实证明其抗压能力要强于沙特和OPEC的预期。
伊朗石油部通讯社Shana周一报导称，伊朗已提高位于哈尔克岛(Kharg Island)的主要石油终端的原油出口能力，使得八艘油轮能够同时装载原油。这亦有可能进一步增加供应。(完)
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(编译 高琦/郑茵 审校 王兴亚/孙茉莉)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完