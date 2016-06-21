全球金市：黄金下跌，因英国公投留在欧盟的预期升高

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
0644 GMT，现货金 跌0.5%至每盎司1,283.50美元，稍早前曾最高涨至1,294美元。周一跌0.7%。
美国期金 跌0.4%至1,286.50美元。
“如果英国退欧公投民调显示‘留欧’阵营继续维持领先优势，我们猜测未来两天全球股市将可能继续上涨，”INTL FCStone分析师Edward Meir称。
“这或许继续令金价承压，除非民调再现英国公投(双方阵营)差距收紧的局面。”
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD 周一黄金持仓量增加0.10%至908.77吨，为2013年9月以来最高。
其他贵金属方面，现货银 跌0.4%至每盎司17.41美元；现货铂金 和现货钯金 均上涨，周一都录得6月3日以来最大单日涨幅。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/刘秀红；审校 王洋/郑茵)
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。