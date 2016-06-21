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亚洲 | 2016年 6月 21日 星期二 15:21 BJT

全球金市：黄金下跌，因英国公投留在欧盟的预期升高

0644 GMT，现货金 跌0.5%至每盎司1,283.50美元，稍早前曾最高涨至1,294美元。周一跌0.7%。

美国期金 跌0.4%至1,286.50美元。

“如果英国退欧公投民调显示‘留欧’阵营继续维持领先优势，我们猜测未来两天全球股市将可能继续上涨，”INTL FCStone分析师Edward Meir称。

“这或许继续令金价承压，除非民调再现英国公投(双方阵营)差距收紧的局面。”

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD 周一黄金持仓量增加0.10%至908.77吨，为2013年9月以来最高。

其他贵金属方面，现货银 跌0.4%至每盎司17.41美元；现货铂金 和现货钯金 均上涨，周一都录得6月3日以来最大单日涨幅。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/刘秀红；审校 王洋/郑茵)

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