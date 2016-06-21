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亚洲 | 2016年 6月 21日 星期二 15:20 BJT

中国新债：河南省下周二发行378.9亿元一般及专项地方债，期限3-10年

路透北京6月21日 - 中国河南省财政厅周二公告，将于下周二（28日）招标发行总额37
8.8666亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债券186.9568亿元，专项债券191.9098亿
元，均包括三、五、七、10年四个期限。
    
    上述债券为该省今年第三批一般债和第二批专项债，均全部为置换债券。中债资信评估
有限责任公司对上述债券的评级均为AAA。 

    具体发行规模和招标时间如下：
         类别             期限      规模（亿元        招标时间         发行期
                                        ）                            
       一般债券           三年       37.3914     6月28日14:00-14:40    6月29日
                          五年        56.087                              
                          七年        56.087                              
                          10年       37.3914                              
                          小计       186.9568                             
       专项债券           三年        38.382     6月28日15:00-15:40    6月29日
                          五年       57.5729                              
                          七年       57.5729                              
                          10年        38.382                          
                          小计       191.9098                             
    
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮15%。
 
    中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善
地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等
机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。    
    
    路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标
占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)

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 (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)

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