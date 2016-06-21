中国新债：河南省下周二发行378.9亿元一般及专项地方债，期限3-10年

路透北京6月21日 - 中国河南省财政厅周二公告，将于下周二（28日）招标发行总额37 8.8666亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债券186.9568亿元，专项债券191.9098亿 元，均包括三、五、七、10年四个期限。 上述债券为该省今年第三批一般债和第二批专项债，均全部为置换债券。中债资信评估 有限责任公司对上述债券的评级均为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模（亿元 招标时间 发行期 ） 一般债券 三年 37.3914 6月28日14:00-14:40 6月29日 五年 56.087 七年 56.087 10年 37.3914 小计 186.9568 专项债券 三年 38.382 6月28日15:00-15:40 6月29日 五年 57.5729 七年 57.5729 10年 38.382 小计 191.9098 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮15%。 中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善 地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等 机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标 占比近八成，定向发行占比约两成。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)