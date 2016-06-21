台湾债市：10年券殖利率创近三周收盘高位，因五年公债标售令人失望

* 五年公债标售利率高于预期，银行业态度保守 * 寿险意外拿到筹码，主因需维持合格交易商资格 * 10年公债筹码略松动，后市殖利率可能出现变化 路透台北6月21日 - 台湾10年期公债105/4 周二殖利率收高，创近三周高位。交易员表示， 今日中午五年公债105/8 标售利率高于预期，令10年券筹码略有松动，但仍守稳0.800%关卡。 对于105/8的标售结果，交易员指出，银行业得标比重降至37.5%，显示在脱欧公投结果未出炉前，不愿持 有过多流动性不佳的部位。至于保险业意外拿到13.33%筹码，则是基于维持合格交易商资格，必须拿到一定基 本量，在不愿拿利率低的长券考量下的替代标的。 〞标售时间点不是太好，公投结果谁也不知道。〞一位大型银行交易员说。 另一大型票券商交易员则称，在拆款利率调整机率偏低下，养券利差已经压缩到银行都不愿承受的地步， 这或许是造成得标比重偏低的部分原因。 他认为，今日标售结果公布后，105/8发行前交易殖利率大弹了逾6%，但10年券105/4殖利率仅弹不到1%， 10年与五年券利差又进一步缩窄，这在降息循环下显得不甚合理，后续可能还有调整的机会。 大型银行交易员则表示，今日105/4在尾盘也出现抛盘，使得殖利率几乎以日高作收，在10年券筹码松动 情形下，五年券后市表现料不乐观。 今日105/4殖利率收在0.7990%，前次高点为6月3日的0.8110%。 交易员预估，明日105/4期公债殖利率主要区间在0.79-0.81%。105/8期公债发行前交易殖利率主要区间在 0.56-0.58%。 台湾央行周二表示，财政部委托标售的五年105/8期公债得标利率为0.568%，高于市场预估的0.54-0.55% 。得标比重方面，银行业得标比重37.5%、证券业40%、票券业9.17%、保险业13.33%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 +3.25 0.5725% 0.5400-0.5725% 25.5 10 105/4 +0.78 0.7990% 0.7907-0.8000% 70.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/7 没有成交 20 105/6 没有成交 10 105/4 0.7990% 5 105/8 0.5725% 3 105/1 没有成交 2 105/3 0.3600% (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)