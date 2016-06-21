中国央企：诚通集团改组方案浮出水面，将新设金融业务板块

路透上海6月21日 - 目标成为国有资本运营公司的央企中国诚通控股集团近日系统披露其改组方案，公司名称及主业范围将变更，诚通未来将新设金融业务板块，加强资产经营、资本运作板块，并根据资本运营需要，重组整合内外部资源。

诚通集团在其超短期融资券募集说明书中指出，公司名称将变更为中国诚通资本运营公司，公司业务由原先的资产运营管理、综合物流服务、生产资料贸易和林浆纸生产开发等调整为持股管理、资产管理、资本运作、金融服务、股权投资、委托投资、发起设立基金及基金管理公司、金融企业债权收购及处置等。

诚通集团未来资本运营的核心是围绕“资金、资产、资本（股权）”三个不同形态之间的转化与循环，重点在持股管理、资本运作和资产运营。

诚通集团将新设立金融业务板块，逐步完成全类别金融服务功能的构建，实现资本运营、资本投资、金融资产重组处置、投资银行、投资管理咨询等功能的运营。通过搭建金融资产管理平台，公司将初步完成大规模、低成本筹融资和不良金融债权盘活等功能的配置。

诚通集团根据国务院批复，已设立诚通基金管理公司，未来将通过设立母、子基金的方式设立国有企业结构调整基金，总额为3,500亿元人民币。

诚通还将积极实施金融板块国际化战略，以“一带一路”相关国家和现有发达国家为重点，通过划入海外国有股权，提升公司国际化经营能力，逐步构建以国际化金融服务功能为核心、持股企业业务相互联系、不同所有制成分相互混合的国际化企业网络集群。探索建立境外共同投资机制，加快中央企业境外市场扩展步伐，共同提高中央企业国际化经营能力。

诚通将主导或协助非上市国有企业以增量方式引入战略投资者，积极探索管理层和骨干人员持股，推进公司完成股份制改造，通过多层次资本市场完成挂牌上市。对可提供预期现金流的固定资产、债权类资产，探索采用融资租赁、发行房地产投资信托基金（REITs）、 保理等方式提升资产流动性。

对于旗下控股或参股企业，诚通除了整合其现有业务外，还将利用现有上市公司的资源优势，推进资产证券化，对难以实现资产证券化的业务坚决予以清理退出；通过划转和投资，持有分布于不同国别、行业、企业的上市公司控参股权。

诚通集团将设立投资平台公司，接收央企整合过程中划入的非上市公司参股股权。持有国防军工、战略物资（如粮食、石油、天然气等）国家储备、石油天然气主干管网、电网、通信基础设施、战略性矿产资源开发利用等涉及国家安全、关系国民经济命脉的重要行业和关键领域的央企股权，阶段性持有上述中央企业待重组公司的相对控股权。