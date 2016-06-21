版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 21日 星期二 17:48 BJT

更新版 1-台湾货币市场：短率持稳，央行近期冲销少令银行资金宽裕

* 多家大型银行进场提供跨月拆款，大大缓解月底资金情势
    * 央行上周减少冲销令台币资金偏多
    * 短率稳于区间水平

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北6月21日 - 台湾银行间拆款利率周二稳于区间。资调人员指出，多家大型银行
终于明确表态开始承做跨月拆款，这令月底资金情势明显缓解，解除不少半年报结算的紧张
气氛。
    
    资调人士指出，由于半年报的结算效应，票券商尽量避免在月底出现拆入无门的情况，
目前只要找得到跨月资金，大都乐意承做，对利率方面倒也未太计较。
        
    〞之前央行砍了很多存单，而且是平均的砍，大家都有点多钱了，〞一位大型银行交易
员表示。   
     
    一位大型票券商交易员表示，大型银行对票券商拆出跨月的拆款利率大致在 0.36-0.37
%之间，使得票券商月底情势缓解。而这主要还是央行上周减少冲销造成的效果。      
    
    台湾央行上周定期存单发行余额净减505.2亿台币，连两周净减；再上周则净减935.5亿
台币。 
    
            
 本地时间17:40                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      32.258                     32.256    
 台湾加权股价指数<.TWII         8,684.85                  8,625.92    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.200%                    0.201%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.200-0.240%                0.200-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.200-0.350%                0.200-0.340%
   --两周拆款利率区间           0.220-0.370%                0.200-0.370%
    
    **票券商积极跨月**
    
    短票方面，大型票券商交易员表示，央行减少冲销的策略有利于银行提早安排资金，对
减少季节性波动、稳定金融市场有一定助益。
    
    〞我们按规划在走，有钱就会拿，〞一位大型票券商交易员说。
    
    也有交易员说，央行先前减少冲销使资金转多，应可补一些半年报结算时外商银不做拆
款的部分，有助利率止稳，也对初级承销定价有一定指标作用。
        
    今日大型票券商与银行间承作月内自保卖断短票利率主要成交在0.33-0.34%，大致同上
日；而跨月落点的短票利率则主要在0.35%，上日主要在0.34-0.36%。
    
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.355%，区间为0.32-0.37%，成
交量162.87亿台币；前日加权平均利率为0.345%，区间为0.28-0.38%，成交量140.3亿台币
。
    
    台湾央行周二发行4,136.3亿台币定存单，与今日到期定存单4,130.30亿相较，定存单
发行余额增6亿台币。
          
    本周央行定存单到期共1兆2,929.8亿台币；余日分布情况为：周三1,963亿、周四2,315
亿及周五1,554亿。
        
    拆款中心资料 显示，周二超额准备为570亿台币，累计超额准备6,298亿台币、加
计前期1%的超额准备为7,412亿台币。
    
         
    **RP利率平稳**

    债券附买回(RP)市场方面，资调人士指出，资金情势稳中偏松，不过本周有大额的美元
债和台债要交割，目前市场心态仍审慎一点。
    
    交易人士说，目前银行虽有多余资金，但若要与银行承做跨月债券附买回交易，部分仍
要求较高的利率，达0.33-0.34%。目前还在观察明日的苹果美元债交割，是否使寿险提前将
台币兑换成美元，使台币资金略少。
    
    〞目前还看不太出来寿险换了很多美元，台币平稳，〞一位大型证券商交易员说。
     
    本周的紧缩因素有：周三：苹果 发行30年期零息债券，金额为13.77亿美元；
周四：Manulife Financial Corporation发行30年期债券，金额10亿美元。南山人寿周五(2
4日)则将发行105-1期无到期日累积次顺位公司债250亿台币；周五也有五年公债105/8期交
割预计金额300亿台币。
    
    今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率大致持稳，今日主要成交在0.30-0.32%
。与银行承作的公债RP利率则主要成交在0.33-0.34%，至于短天期及一个月天期公司债附买
回利率则在0.37-0.39%。 
    
    大型票券商交易员则表示，今日因资金泛滥淘汰一些高利率的交易，若是没办法接受低
利率--0.30%的银行，大都已中断承做。但也有另一家票券商交易员认为，季底财报效应，
会尽量把手中公债如数承做跨月的附条件交易。
     
    大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率大致不变，区间主要在0.23-0.28%；
与银行承做的债券附买回利率主要成交在0.35-0.37%左右。(完)      

 (审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐