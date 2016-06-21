版本:
中国
债券 | 2016年 6月 21日 星期二 15:39 BJT

欧元债市：德债收益率下跌，德国宪法法院将就OMT做出裁决

OMT计划若遭到限制，并不会对欧洲央行造成直接后果，但或将损及外界对欧洲央行处理危机能力的信心，令人怀疑未来还能否动用任何非传统政策工具，并会加剧欧洲央行1.74万亿欧元购债计划面临的法律挑战。

目前投资人正在严阵以待周四的英国退欧公投。

若英国公投选择退欧，投资人预期欧洲央行将会出手阻止大规模的市场震荡，若迹象显示央行的施展空间受限，可能会打击投资人的信心。

德国法院的裁决也有可能令欧洲央行与德国政府关系更加紧张。

法国农业信贷银行欧洲固定收益策略师Orlando Green指出，如果裁决不利于欧洲央行，有可能在债市引发不确定性。

分析师指出，由于英国公投结果仍然难以预测，德国公债收益率不太可能上升太多。

欧元区公债收益率普遍持稳，焦点转至德拉吉今日稍晚向欧洲议会发表证词。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

(编译 王洋/蔡美珍；审校 张明钧/艾茂林)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐