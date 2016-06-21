欧元债市：德债收益率下跌，德国宪法法院将就OMT做出裁决

路透基点：中策橡胶寻求3亿美元再融资
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
OMT计划若遭到限制，并不会对欧洲央行造成直接后果，但或将损及外界对欧洲央行处理危机能力的信心，令人怀疑未来还能否动用任何非传统政策工具，并会加剧欧洲央行1.74万亿欧元购债计划面临的法律挑战。
目前投资人正在严阵以待周四的英国退欧公投。
若英国公投选择退欧，投资人预期欧洲央行将会出手阻止大规模的市场震荡，若迹象显示央行的施展空间受限，可能会打击投资人的信心。
德国法院的裁决也有可能令欧洲央行与德国政府关系更加紧张。
法国农业信贷银行欧洲固定收益策略师Orlando Green指出，如果裁决不利于欧洲央行，有可能在债市引发不确定性。
分析师指出，由于英国公投结果仍然难以预测，德国公债收益率不太可能上升太多。
欧元区公债收益率普遍持稳，焦点转至德拉吉今日稍晚向欧洲议会发表证词。(完)
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(编译 王洋/蔡美珍；审校 张明钧/艾茂林)
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
路透伦敦1月16日 - 交易商称，德国央行周一首次买入收益率低于欧洲央行(ECB)存款利率的债券。欧洲央行本月对量化宽松(QE)计划作出广泛修改。
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。