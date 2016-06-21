金属期市：伦敦期铜下滑，受全球供应过剩疑虑打压

“今年截至4月，精铜进口同比增加27%，但我并不认为需求方面也这么热络。过去几个月来铜的终端需求并不大。”他说道。

“这难以为继，因为中国是铜净进口国。”

0751 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.6%至每吨4,617美元，上日上涨2%。

上海期货交易所期铜 缩减稍早涨幅至0.3%，收报每吨35,570元人民币(5,409美元)。

周末出炉的两份最新民调显示“留欧”阵营取得领先，这促使周一全球股市和英镑大涨。

但在周四公投以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦听证会前，投资者仍保持警惕。叶伦周二和周三将分别出席参议院和众议院听证会，可能提供美联储下次何时升息的线索。

LME期铝 几无变动，报每吨1,631.50美元。(完)

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