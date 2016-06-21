金属期市：伦敦期铜下滑，受全球供应过剩疑虑打压

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
“今年截至4月，精铜进口同比增加27%，但我并不认为需求方面也这么热络。过去几个月来铜的终端需求并不大。”他说道。
“这难以为继，因为中国是铜净进口国。”
0751 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.6%至每吨4,617美元，上日上涨2%。
上海期货交易所期铜 缩减稍早涨幅至0.3%，收报每吨35,570元人民币(5,409美元)。
周末出炉的两份最新民调显示“留欧”阵营取得领先，这促使周一全球股市和英镑大涨。
但在周四公投以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦听证会前，投资者仍保持警惕。叶伦周二和周三将分别出席参议院和众议院听证会，可能提供美联储下次何时升息的线索。
LME期铝 几无变动，报每吨1,631.50美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 张明钧/刘秀红)
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。