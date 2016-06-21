台湾汇市：台币兑美元量缩大致收平，英国退欧公投时程逼近观望气氛转浓

* 台币兑美元量缩大致收平 * 英国退欧公投时程逼近观望气氛转浓 * 明日台币交易区间暂看32.200-32.300 路透台北6月21日 - 台币兑美元 周二大致收平。汇银人士表示，尽管英国退欧疑虑明显缓解，但 随着其公投时程逼近，市场观望气氛转浓，且美联储主席叶伦稍晚将赴国会听证的变数当前，台币暂在32.250 附近量缩狭幅整理，静待国际变数厘清。 他们指出，今日汇市交投明显转趋淡静，其中外资买卖汇双向交易皆有，暂看不出明确方向，至于进/出 口商交投也偏向观望，目前盘面仍由外资主导，后续关注连续三日买超台股的外资进一步资金流向。 〞我都直接跟客户讲等英国退欧公投的事确定再说，不用急。〞一位民营银行交易主管说。 另位大型公营银行交易员也提及，虽然目前英国退欧的预期降温，不过公投结果仍旧充满变数，且上日英 国留欧阵营士气提振，外资汇入即已带动台币跳升至前波压力区，短线台币再升值的空间有限，料在台北时间 周五下午英国退欧公投结果出炉前，台币将在既有区间盘整。 此外，市场也关注美联储主席叶伦周二将在美国参议院金融委员会半年一度的货币政策报告听证会做证词 陈述，周三则将在众议院作证。 台湾股市周二收涨0.68%至8,684.85点，并录得连三日涨势。证券交易所今日资料显示，外资及陆资在台 股买超77.56亿台币，连三个交易日买超共计179.47亿台币。 今日台币兑美元实质价位在32.235-32.274间波动，上日区间为32.236-32.347。交易员预估，明日台币区 间在32.200-32.300。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与上日变化不大 ；目前一个月美元/台币远汇 报32.163/32.218，上日收在32.190。 多数新兴亚币周二上涨，因对英国可能在本周公投中选择留在欧盟的预期升温，但由于英国脱离欧盟的风 险犹存，市场交投清淡 ；其中韩元 收涨0.4%报1,156.6，上日则在1,160.8。[nZZT2YR J03] 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.258 32.256 32.235-32.274 32.270 4.61 5.88 司 元太外汇经纪公 32.257 32.255 32.238-32.275 32.275 2.75 3.02 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 -0.050/-0.040 美元/台币六个月期 -0.080/-0.060 -0.090/-0.070 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜；; 审校 林高丽)