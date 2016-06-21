韩国个股：现代汽车称，通用电气拟出售在现代金融的剩余20%股权

现代汽车和附属企业起亚汽车 在去年12月同意从通用电气手中购买23.3%的现代金融股权，价值7,030亿韩元（6.1015亿美元）。现代汽车在当时曾表示，未来可能买下通用电气在现代金融的剩余20%股权。