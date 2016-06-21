韩国个股：现代汽车称，通用电气拟出售在现代金融的剩余20%股权

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透首尔6月21日 - 韩国现代汽车 周二表示，通用电气 寻求将在双方合资企业--现代金融的20%剩余持股售予第三方。
现代汽车未提供任何细节。
现代汽车和附属企业起亚汽车 在去年12月同意从通用电气手中购买23.3%的现代金融股权，价值7,030亿韩元（6.1015亿美元）。现代汽车在当时曾表示，未来可能买下通用电气在现代金融的剩余20%股权。
现代汽车和起亚汽车目前拥有现代金融近80%的股权。（完）
(编译 高琦 审校 张明钧)
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。