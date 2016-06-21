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亚洲 | 2016年 6月 21日 星期二 16:41 BJT

韩国个股：现代汽车称，通用电气拟出售在现代金融的剩余20%股权

路透首尔6月21日 - 韩国现代汽车 周二表示，通用电气 寻求将在双方合资企业--现代金融的20%剩余持股售予第三方。

现代汽车未提供任何细节。

现代汽车和附属企业起亚汽车 在去年12月同意从通用电气手中购买23.3%的现代金融股权，价值7,030亿韩元（6.1015亿美元）。现代汽车在当时曾表示，未来可能买下通用电气在现代金融的剩余20%股权。

现代汽车和起亚汽车目前拥有现代金融近80%的股权。（完）

(编译 高琦 审校 张明钧)

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