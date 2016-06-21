路透基点：台湾桥椿金属五年期贷款规模增扩至36亿台币--TRLPC

路透香港6月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市公司桥椿金属(Sunspring Metal Corp)接近签署五年期贷款，规模从初始目标30亿台币增扩至36亿台币(1.12亿美元)，有21家银行承贷。

消息人士称，交易料于周三签署，获大幅超额认贷，总承贷规模达到83亿台币。

中国信托商业银行、台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款前两年将是台北富邦担任额度代理行，余下时间的代理行由中国信托商业银行担任。

贷款平分成A和B两部分，A为15亿台币定期贷款，B部分为21亿台币循环贷。 利率均为三个月或六个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码70个基点 ，税前利率最低为1.7%。

最高前端费为10个基点，资金用于再融资和营运资本。(完)