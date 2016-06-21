路透基点：台湾桥椿金属五年期贷款规模增扩至36亿台币--TRLPC

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透香港6月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市公司桥椿金属(Sunspring Metal Corp)接近签署五年期贷款，规模从初始目标30亿台币增扩至36亿台币(1.12亿美元)，有21家银行承贷。
消息人士称，交易料于周三签署，获大幅超额认贷，总承贷规模达到83亿台币。
中国信托商业银行、台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款前两年将是台北富邦担任额度代理行，余下时间的代理行由中国信托商业银行担任。
贷款平分成A和B两部分，A为15亿台币定期贷款，B部分为21亿台币循环贷。 利率均为三个月或六个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码70个基点 ，税前利率最低为1.7%。
最高前端费为10个基点，资金用于再融资和营运资本。(完)
(编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。