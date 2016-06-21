重温稿-《中国新债预测》三年国债预测均值2.58%，市场情绪略谨慎定位贴近二级

* 招标品种：财政部三年国债

* 招标金额：380亿元

* 招标时间: 周三(22日)10:35-11:35

* 受访人数: 8位(银行、券商、保险)

* 预测区间：2.55%-2.60%

* 预测均值: 2.58%(按各家机构预测值平均)

路透北京6月21日 - 中国财政部周三将招标续发行三年国债。路透调查显示，消息面淡静且年中临近，在英国脱欧公投之际市场情绪稍显谨慎，而今日资金面亦略有收敛，同时一级国开招标结果贴近二级，预计明日国债定位亦在二级市场水准附近，预测均值为2.58%。

上海一银行交易员说，“感觉会贴着今天估值，我看今天成交上去了，估计估值会跟走上一点吧，明天没啥消息等着英国（脱欧公投）决议，估计也就照着这个走了。”

华南一银行交易员亦表示，看今天招标的国开债情况，一级加上返费基本上还是贴近二级市场，预计明日国债亦在二级市场水平附近。

国开行上午招标的四期债中，倍受关注的10年期增发债，中标收益率为3.2623%，与此前预测均值一致，其他期限结果也与预期相差不远，投标倍数均在3倍以上。

“昨天下午（资金）就有点紧张，我觉得应该不有什么影响，160009续发的后天就缴款，没有跨季应该就没有什么问题。”上述华南的交易员并称，“今天资金紧了点，但是二级收益在早盘上行后还是回落了。”

中债国债到期收益率曲线 显示，三年期最新收益率为2.5886%。二级市场 收益率报在2.5806%。

明日招标续发行的三年期国债发行量为380亿元，为今年第九期 三年品种第二次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。具体招标时间为6月22日上午10:35至11:35。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.05%。

上述国债4月28日开始计息，招标结束至6月23日进行分销；6月27日起与之前发行的同期国债合并上市交易。