台湾货币市场：6月22日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期1,963亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 *--苹果 发行30年期零息债券，金额为13.77亿美元。 *--法商东方汇理银行发行1.2亿美元债。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 1兆(万亿)6,636.5亿台币： 6/23 2,315亿台币 6/24 1,554亿台币 6/27 2,341亿台币 6/28 2,338亿台币 6/29 3,488亿台币 6/30 3,112.5亿台 币 7/1 1,488亿台币 --国库券到期550亿台币。 6/24: 财105-5的91天期国库券到期，金额200亿台币。 6/28: 财104-8的182天期国库券到期，金额350亿台币。 --公债付息共3.69606375亿台币。 6/27: 103甲9期公债付息3.69606375亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --6/23：Manulife Financial Corporation发行10亿美元债。 --6/24：财政部发行105/8期公债，金额300亿台币，天期为五年期，21日标售。 *--6/24: 南山人寿发行105-1期无到期日累积次顺位公司债250亿台币。 --6/24: 第三批信用卡缴税银行税款截缴台银。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 高洁如; 审校 詹静宜)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完