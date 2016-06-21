中国新债：北京定向发行216.57亿一般及专项地方债，利率较下限均上浮15%

路透北京6月21日 - 中国北京市财政局周二公告，当日采用定向承销方式发行了总额216.5747亿元人民币 的一般和专项地方债，其中一般债20.8541亿元，专项债195.7206亿元，中标利率较下限上浮幅度均为15%。 北京市本次定向发行的一般债券及专项债全部为置换债券，均含三、五、七和10年期，利率分别为2.99% 、3.19%、3.39%和3.39%；其中七年期品种的专项债分了两批招标，规模分别为37.7358亿元和1.7999亿元，中 标利率均为3.39%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元） 期限（年 利率（%） 基准利率（% 上浮基点（bp 上浮幅度（% 别 ） ） ） ） 一般债 6.2318 3 2.99 2.6 39 15 券 一般债 5.0517 5 3.19 2.77 42 15 券 一般债 4.55 7 3.39 2.95 44 15 券 一般债 5.0206 10 3.39 2.95 44 15 券 合计 20.8541 专项债 44.195 3 2.99 2.6 39 15 券 专项债 55.2971 5 3.19 2.77 42 15 券 专项债 37.7358 7 3.39 2.95 44 15 券 专项债 56.6928 10 3.39 2.95 44 15 券 专项债 1.7999 7 3.39 2.95 44 15 券 合计 195.7206 路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中定向发行7,921.7795亿元， 占比约两成，公开招标占比近八成。 定价方面，2015年各省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。陕西省去年11月发行的定向债 利率则较下限上浮20%，为当年定向债上浮幅度最高；上浮点数绝对值上，则以去年7月2日大连市定向发行的1 0年一般和专项债的69个bp为最大。 中国财政部曾发布通知，明确今年各地地方债每季度发行不超过规模上限30%，同时要求地方财政着手改 善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个 人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期 记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 侯向明； 审校 林高丽)