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亚洲 | 2016年 6月 21日 星期二 16:56 BJT

中国新债：北京定向发行216.57亿一般及专项地方债，利率较下限均上浮15%

路透北京6月21日 - 中国北京市财政局周二公告，当日采用定向承销方式发行了总额216.5747亿元人民币
的一般和专项地方债，其中一般债20.8541亿元，专项债195.7206亿元，中标利率较下限上浮幅度均为15%。
    
    北京市本次定向发行的一般债券及专项债全部为置换债券，均含三、五、七和10年期，利率分别为2.99%
、3.19%、3.39%和3.39%；其中七年期品种的专项债分了两批招标，规模分别为37.7358亿元和1.7999亿元，中
标利率均为3.39%。
        
    以下为本次定向地方债具体发行情况：    

 债券类   规模（亿元）  期限（年   利率（%）  基准利率（%   上浮基点（bp  上浮幅度（%
   别                      ）                      ）            ）           ）
 一般债      6.2318         3        2.99         2.6            39           15
   券                                                                     
 一般债      5.0517         5        3.19         2.77           42           15
   券                                                                     
 一般债       4.55          7        3.39         2.95           44           15
   券                                                                     
 一般债      5.0206        10        3.39         2.95           44           15
   券                                                                     
  合计      20.8541                                                            
 专项债      44.195         3        2.99         2.6            39           15
   券                                                                     
 专项债     55.2971         5        3.19         2.77           42           15
   券                                                                     
 专项债     37.7358         7        3.39         2.95           44           15
   券                                                                     
 专项债     56.6928        10        3.39         2.95           44           15
   券                                                                     
 专项债      1.7999         7        3.39         2.95           44           15
   券                                                                     
  合计      195.7206                                                                 
 
    路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中定向发行7,921.7795亿元，
占比约两成，公开招标占比近八成。
        
    定价方面，2015年各省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。陕西省去年11月发行的定向债
利率则较下限上浮20%，为当年定向债上浮幅度最高；上浮点数绝对值上，则以去年7月2日大连市定向发行的1
0年一般和专项债的69个bp为最大。 
    
    中国财政部曾发布通知，明确今年各地地方债每季度发行不超过规模上限30%，同时要求地方财政着手改
善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个
人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 
       
    定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期
记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。
(完)
    
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 (发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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