版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 21日 星期二 17:20 BJT

亚洲橡胶：东京期胶脱离一周半高位，因日圆上涨和油价下滑引发卖盘

“不过我预期橡胶市场将自此走高，因鉴于英国越发有可能选择留在欧盟，风险偏好将有可能增强。”该交易员说道。

周末期间公布的两项最新民调显示留欧支持率领先，扭转最近脱欧阵营领先的局面，提振全球股市及英镑在周一大涨。

上海9月期胶 下滑105元人民币，报每吨10,835元。

新加坡7月期胶 尾盘报每公斤127.2美分，跌2.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/孙茉莉; 审校 王洋)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐