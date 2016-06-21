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亚洲 | 2016年 6月 21日 星期二 17:44 BJT

香港个股：太平洋保险斥资23.5亿元人民币向深圳控股购入深圳物业作总部

路透香港6月21日 - 中国房地产商--深圳控股 周二公布，近日与中国太平洋保险（集团）股份有限公司 签订协议，将深圳上城T2产业大厦共14层楼面预售给后者作为总部基地，实现合同销售金额约23.49亿元人民币。

深圳控股的声明称，其中，太平洋财产保险深圳分公司购买了四层，已于5月份完成销售相关程序，合同金额6.71亿元已计入5月份合同销售；另太平洋人寿保险购买10层，合同金额16.78亿元，近期刚完成相关销售手续，将计入本月合同销售额。

公司表示，截至目前其已实现合同销售约128亿元，已锁定2016年185亿元合同销售目标的69%。

深圳控股今天股价收高2.69%，报3.05港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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