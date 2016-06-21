香港个股：太平洋保险斥资23.5亿元人民币向深圳控股购入深圳物业作总部

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透香港6月21日 - 中国房地产商--深圳控股 周二公布，近日与中国太平洋保险（集团）股份有限公司 签订协议，将深圳上城T2产业大厦共14层楼面预售给后者作为总部基地，实现合同销售金额约23.49亿元人民币。
深圳控股的声明称，其中，太平洋财产保险深圳分公司购买了四层，已于5月份完成销售相关程序，合同金额6.71亿元已计入5月份合同销售；另太平洋人寿保险购买10层，合同金额16.78亿元，近期刚完成相关销售手续，将计入本月合同销售额。
公司表示，截至目前其已实现合同销售约128亿元，已锁定2016年185亿元合同销售目标的69%。
深圳控股今天股价收高2.69%，报3.05港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。