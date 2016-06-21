香港个股：太平洋保险斥资23.5亿元人民币向深圳控股购入深圳物业作总部

深圳控股的声明称，其中，太平洋财产保险深圳分公司购买了四层，已于5月份完成销售相关程序，合同金额6.71亿元已计入5月份合同销售；另太平洋人寿保险购买10层，合同金额16.78亿元，近期刚完成相关销售手续，将计入本月合同销售额。