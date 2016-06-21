中国金融：职业年金基金财产限境内投资，需遵循谨慎及分散风险原则

路透北京6月21日 - 中国人社部和财政部周二就职业年金基金管理暂行办法公开征求意见规定，职业年金基金财产限于境内投资，采取集中委托投资运营的方式进行管理，基金投资管理应遵循谨慎、分散风险原则，充分考虑基金财产的安全性、收益性和流动性。

财政部网站刊登的意见称，基金投资范围含存款、央票，国债等投资级以上的金融债和证券投资基金、股票、股指期货，养老金产品等金融产品。投资商业银行理财产品、信托产品、基础设施债权投资计划、特定资产管理计划、股指期货的投资条件另行规定。

意见并称，单个计划的职业年金基金财产投资股票型养老金产品的比例，不得高于职业年金基金资产净值的30%。其中投资信托产品、信托产品型养老金产品的专门投资组合，以及信托型养老金产品的比例，合计不得高于资产净值的10%。

意见规定，每个投资组合的职业年金基金投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品比例，合计不得高于投资组合委托投资资产净值的30%。职业年金基金不得直接投资于权证。

意见并要求，投资一年期以上的银行定期存款、协议存款、国债、金融债、企业（公司）债、短期融资券、中期票据等产品的比例，合计不得高于投资组合委托投资资产净值的135%。债券正回购资金余额每个交易日均不得高于投资组合基金资产净值的40%。