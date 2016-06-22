台湾汇市：台币早盘横向整理，英国退欧公投结果出炉前料难脱盘整格局

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透台北6月22日 - 台币兑美元 周三早盘仍在32.250附近横向窄幅波动。汇银人士表示，由于英国退欧公投的两大阵营民调仍在伯仲之间，金融市场观望气氛偏浓，料在公投结果出炉前，台币暂难跳脱既有区间盘整格局。
他们指出，台北外汇开盘一小时成交量约1.42亿美元，交投表现持稳，主要消化部分外资小幅卖汇，也有进口商进场买汇，两股力道相抵令台币续在32.250上下整理，至于出口商交投则续观望，后续密切关注外资动态。
〞早盘很安静，无聊至极。〞一位大型公营银行交易员说。
本地时间10:09，韩元兑美元 报1,156.3，上日收在1,156.6；台股加权指数 则跌0.23%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘小幅扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.122/32.162，上日收在32.128。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.200-32.300
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完