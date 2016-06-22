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亚洲 | 2016年 6月 22日 星期三 10:25 BJT

台湾汇市：台币早盘横向整理，英国退欧公投结果出炉前料难脱盘整格局

路透台北6月22日 - 台币兑美元 周三早盘仍在32.250附近横向窄幅波动。汇银人士表示，由于英国退欧公投的两大阵营民调仍在伯仲之间，金融市场观望气氛偏浓，料在公投结果出炉前，台币暂难跳脱既有区间盘整格局。

他们指出，台北外汇开盘一小时成交量约1.42亿美元，交投表现持稳，主要消化部分外资小幅卖汇，也有进口商进场买汇，两股力道相抵令台币续在32.250上下整理，至于出口商交投则续观望，后续密切关注外资动态。

〞早盘很安静，无聊至极。〞一位大型公营银行交易员说。

本地时间10:09，韩元兑美元 报1,156.3，上日收在1,156.6；台股加权指数 则跌0.23%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘小幅扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.122/32.162，上日收在32.128。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.200-32.300

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