路透基点：七家银行为广发证券安排35亿港元三年期贷款--TRLPC

路透香港6月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，七家银行 目前正寻求为广发证券股份有限公司的35亿港元(4.51亿美元)三年期贷款 组建银团。 这些银行包括中银香港、中信银行(国际)、汇丰银行、工银亚洲、上 海浦东发展银行、渣打银行和永隆银行。 贷款资金将用于运营资本。 借款人上次踏足联贷市场是在2014年8月，当时透过三年期离岸贷款 筹资11.2亿港元，最高综合收益为300个基点，利率为香港银行同业拆息( Hibor)加码240个基点。中银香港和汇丰担任牵头行兼簿记行。这笔贷款 通过特殊目的载体广发控股(香港)有限公司借入，广发证券提供担保函。 (完) (编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)