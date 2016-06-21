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亚洲 | 2016年 6月 21日 星期二 18:18 BJT

路透基点：七家银行为广发证券安排35亿港元三年期贷款--TRLPC

路透香港6月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，七家银行
目前正寻求为广发证券股份有限公司的35亿港元(4.51亿美元)三年期贷款
组建银团。
    
    这些银行包括中银香港、中信银行(国际)、汇丰银行、工银亚洲、上
海浦东发展银行、渣打银行和永隆银行。
    
    贷款资金将用于运营资本。
    
    借款人上次踏足联贷市场是在2014年8月，当时透过三年期离岸贷款
筹资11.2亿港元，最高综合收益为300个基点，利率为香港银行同业拆息(
Hibor)加码240个基点。中银香港和汇丰担任牵头行兼簿记行。这笔贷款
通过特殊目的载体广发控股(香港)有限公司借入，广发证券提供担保函。
(完)
    
      

 (编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)

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