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货币新闻 | 2016年 6月 21日 星期二 18:24 BJT

标题新闻：苏格兰皇家银行计画裁减约900个英国岗位以降成本，过去四个月英国裁员约5%--消息

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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