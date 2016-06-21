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亚洲 | 2016年 6月 21日 星期二 18:51 BJT

东南亚股市：多数上涨，因英国脱欧忧虑减弱

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   359.52     2.17   +0.61   +8.02   332.82
    新加坡                     2789.45   -11.42   -0.41   -3.24  2882.73
    马来西亚                  1637.69     3.46   +0.21   -3.24  1692.51
    泰国                      1430.80     8.81   +0.62  +11.09  1288.02
    印尼                      4878.71    15.18   +0.31   +6.22  4593.01
    菲律宾                     7767.23   101.90   +1.33  +11.73  6952.08
    越南                        628.00     1.54   +0.25   +8.46   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译/审校 王颖/王洋/郑茵)

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