马来西亚期市：棕榈油期货收跌逾1%，受累于马币走强和基本面偏空

路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及逾五个月低点，为过去12个交易日当中第11次收跌，因马币走强且基本面偏空，同时交易员预测未来几个月产出将增加。

周二晚间马币兑美元 上涨0.7%至4.0320。

指标9月棕榈油期货 收低1.1%至每吨2,374马币(588美元)，该合约稍早一度低见2,370马币，创1月13日以来最低。

上周棕榈油录得八个月来最大单周降幅，本月迄今已下跌9.4%，或将录得2014年8月来表现最差的一个月。

周一收盘时成交量为46,135口。每口为25吨。

“我们看到在马币走强、出口偏弱和产量上升的背景下，市场趋势呈现继续下行，”吉隆坡的一位交易员说。

斋月过后棕榈油的出口需求预计会减弱。

马来西亚棕榈油产量预计会在年底上升，进一步加大库存并打压价格。

5月棕榈油产量环比增长近5%，出口则增长9.3%。

船运调查机构SGS数据显示，马来西亚6月1-20日棕榈油出口较前月同期下滑10.2%至711,367吨。

船货调查机构ITS的数据则显示，马来西亚6月1-20日棕榈油出口量较前月同期下降8.7%至717,407吨。

芝加哥期货交易所(CBOT)7月豆油 上涨0.4%。大连商品交易所9月豆油 涨0.3%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 郑茵)