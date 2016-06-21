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货币新闻 | 2016年 6月 21日 星期二 19:29 BJT

投行观点：HollyFrontier评级从表现优于大盘调降为表现与大盘一致--Wolfe Research

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

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