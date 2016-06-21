国际油市：亚洲燃料油跨月价差和现货贴水缩窄，7月流入船货料吃紧

路透新加坡6月21日 - 亚洲燃料油市场周二走强，交易商称，近月跨月价差以及较新加坡报价的现货贴水缩窄，因预期7月供应收紧。

根据汤森路透Oil Research and Forecasts周四估计，6月流入东亚的燃料油总量料接近34个月低点，不足500万吨，为2013年9月以来首次，且远低于12个月平均值约640万吨。

380-cst燃料油7月/8月跨月正价差较周一缩窄0.25美元至每吨较新加坡报价贴水1.75美元。

据新加坡一位交易员称，洲际交易所(ICE)的近月价差合约成交巨大，周二成交量约为880,000吨，8月/9月价差合约成交约530,000吨。

在现货市场，据报普氏窗口仅有一笔交易，行业消息人士称，摩科瑞向Coastal买入2万吨380-cst燃料油，价格较新加坡报价每吨贴水2美元。有意思的是，另有消息人士称，摩科瑞以每吨较新加坡报价贴水2.5美元的价格标售380-cst燃料油。

380-cst燃料油现货价差缩窄0.54美元，至较新加坡报价每吨贴水2.54美元，为5月30日以来最低。

印度石油公司(IOC)标售35,000吨380-cst HSFO燃料油，船期为7月20-22日从金奈装运。该标售于6月23日截止，有效期至6月24日。

沙特阿拉伯Samref炼厂标售8万吨HSFO燃料油，船期为7月12-13日，在红海港口Yanbu装运。(完)

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