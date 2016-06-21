国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，但汽油市场受累于供给充足

路透新加坡6月21日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扳回了前一日的大部分跌幅，来到两日高位每吨53.75美元。

不过这仍远低于年初时的水平，因供给增加。

交易员表示，由于从西方到岸亚洲的船货减少，以及炼厂为提高获利减少轻质馏分油的生产，腾出产能生产中质馏分油，供给过剩将会得到缓解。不过交易员表示，对市场的影响可能还需要一段时间才会显现。

“要有一个时滞。我们可能从8月下半月或9月上半月的船货中感到其影响，”一位在新加坡的交易员说。

定于8月上半月运至韩国的指标规格未定石脑油仍以较日本成本加运费价(C&F)贴水的价格成交。

去年6月，2015年8月上半月运至韩国的石脑油船货的成交价为升水。

中国5月石脑油进口量近61.1万吨，为1月来最低，但仍比上年同期高90%。

不过当月汽油出口保持在约77.8万吨的五个月高位。

亚洲汽油裂解价差为两周高位每桶7.20美元，反映出了隔夜NYMEX汽油期货走升的态势。

不过交易员表示供给充裕。

新加坡现货市场上有三笔汽油交易和一笔石脑油交易达成。

维多从贡渥和联合石化各买入一艘95号汽油船货，船期为7月17-21日，价格每桶59.90美元。

维多以每桶57.40美元的价格向贡渥出售一艘船期为7月16-20日的92号汽油船货。

嘉能可与买家托克签署一笔8月上半月/8月下半月石脑油互换合约，价差为每吨贴水0.25美元。(完)

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