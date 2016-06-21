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亚洲 | 2016年 6月 21日 星期二 22:41 BJT

亚洲橡胶：6月21日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透6月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚
盘收市价：
    
    合约          日盘      成交量      晚盘        成交量
    * 6月    　　160.0         18        163.9        48
    * 7月        156.6         56        157.0        34
    * 8月        152.9         61        153.8        18
    * 9月        151.8        145        153.0        17
    *10月        153.4        368        152.8        20
    *11月        153.8       4732        153.6       639
    
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 
当日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。    

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    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红；审校 李军)

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