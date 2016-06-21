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市场报道 | 2016年 6月 22日 星期三 04:58 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货急跌近6%，因作物生长前景改善

路透芝加哥6月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月玉米期货周二大跌近6%，录得近三年来最大单日跌幅，交易商表示，美国作物生长前景改善，引发多头结清头寸。

CBOT-7月玉米期货触及25美分跌停限制，收报4.21-1/4美元。CME Group称，CBOT玉米期货的跌停限制周三将扩大至40美分。

新作12月玉米合约 跌穿技术支撑位4.20美元后，技术性卖盘加速。

美国农业部周一稍晚公布，美国玉米生长优良率为75%，分析师原本预计玉米生长优良率低于之前一周。

天气预报显示，下周美国中西部将迎来有利作物的降雨，气温下降，缓解对当地乾燥的担忧。

基金持有大量CBOT玉米期货净多头头寸，令市场容易受多头结清头寸影响。

今日CBOT玉米期货成交量预计为658,111口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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