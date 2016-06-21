芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因美国天气改善和玉米下跌

路透芝加哥6月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收低，交易商表示，因预计美国作物种植带天气对作物构成的威胁下降，玉米大跌也令大豆承压。

CBOT-7月大豆 收低10-1/4美分，报每蒲式耳11.33-1/4美元。

美国大豆出口销售消息支撑市场，限制大豆价格的跌幅。美国农业部称，民间出口商出售132,000吨2016/17年交付的美国大豆到中国。

美国农业部称，出口商也出售126,000吨美国大豆到未知的目的地。

农业部称，出口商出售40,000吨2015/16年交付的美国豆油到中国。

7月豆粕合约 盘中跌至392.90美元，为三周最低水准，收跌9.40美元，报每短吨393.30美元。7月豆油合约 跌0.28美分，报31.36美分。

今日CBOT大豆预估成交量为266,902口，豆粕为132,723口，豆油为106,424口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)