芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因美国天气改善和玉米下跌

美国各类经济指标总览--2017/1/16
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (11月) +0.4 (10月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (11月) +0.1 (10月) 实质所得(%) -0.3 (11月)
路透芝加哥6月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收低，交易商表示，因预计美国作物种植带天气对作物构成的威胁下降，玉米大跌也令大豆承压。
CBOT-7月大豆 收低10-1/4美分，报每蒲式耳11.33-1/4美元。
美国大豆出口销售消息支撑市场，限制大豆价格的跌幅。美国农业部称，民间出口商出售132,000吨2016/17年交付的美国大豆到中国。
美国农业部称，出口商也出售126,000吨美国大豆到未知的目的地。
农业部称，出口商出售40,000吨2015/16年交付的美国豆油到中国。
7月豆粕合约 盘中跌至392.90美元，为三周最低水准，收跌9.40美元，报每短吨393.30美元。7月豆油合约 跌0.28美分，报31.36美分。
今日CBOT大豆预估成交量为266,902口，豆粕为132,723口，豆油为106,424口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (11月) +0.4 (10月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (11月) +0.1 (10月) 实质所得(%) -0.3 (11月)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
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