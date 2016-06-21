芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，跟随玉米期货跌势

路透芝加哥6月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二跌至一个月低位，交易商表示，受累于美国冬麦收割向前推进和玉米价格大跌带来的压力。

CBOT-7月小麦 收跌14-1/2美分，报每蒲式耳4.58-1/2美元，盘中下滑至5月12日来最低4.57-1/4美元。

美国农业部周一稍晚公布，美国冬麦收割完成率为25%，低于28%的五年均值，但高于分析师平均预期的23%。

农业部表示，美国春麦生长优良率为76%，低于上周的79%和分析师预计的79%。

今日CBOT小麦期货预估成交量为146,063口。(完)

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