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货币新闻 | 2016年 6月 22日 星期三 04:41 BJT

国际油市：API公布上周美国原油库存减少520万桶，预期为减少170万桶

路透纽约6月21日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存大幅减少，汽油和馏分油库存下滑。

API公布，截至6月17日当周，美国原油库存大降520万桶，至5.315亿桶，路透调查的分析师预计为减少170万桶。库欣原油库存减少130万桶。

API还公布，上周汽油库存减少150万桶，分析师预计为减少32.6万桶。馏分油库存下降170万桶，预估为增加25.7万桶。

API数据显示，上周炼厂日炼油量增加15.1万桶，美国原油日进口量增加9.8万桶，至770万桶。(完)

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