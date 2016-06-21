澳新经济指标预测--6月22日-6月29日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月20日当周 6月22日(三) 暂无重要经济数据公布。 6月23日(四) 暂无重要经济数据公布。 6月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 6月26日(日) 2245 新西兰建筑许可 5月 -- +6.6% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 5月 -- 40.1 出口(亿新西兰元) -- 43.0 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差2.92 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至5月的一年 -- 逆差36.6 6月27日当周 6月27日(一) 暂无重要经济数据公布。 6月28日(二) 暂无重要经济数据公布。 6月29日(三) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 5月 -- -4.7% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 孙国玉；审校 龚芳)