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亚洲 | 2016年 6月 22日 星期三 06:12 BJT

****澳新经济指标预测--6月22日-6月29日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：   

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段    预估值       前值
    
    6月20日当周
    
    6月22日(三) 
    暂无重要经济数据公布。
    
    6月23日(四)  
    暂无重要经济数据公布。
    
    6月24日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    6月26日(日)
    2245 新西兰建筑许可                            5月           --       +6.6%
    2245 新西兰进口(亿新西兰元)                    5月           --        40.1
               出口(亿新西兰元)                                  --        43.0
               贸易收支(亿新西兰元)                              --    顺差2.92
               年度贸易收支(亿新西兰元)   截至5月的一年          --    逆差36.6
    
    6月27日当周
        
    6月27日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    6月28日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    6月29日(三)
    0100 澳洲HIA新屋销售(较前月)                   5月           --       -4.7%    
    (完)
     
  
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 孙国玉；审校 龚芳)

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