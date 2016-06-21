澳新经济指标预测--6月22日-6月29日****

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月20日当周 6月22日(三) 暂无重要经济数据公布。 6月23日(四) 暂无重要经济数据公布。 6月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 6月26日(日) 2245 新西兰建筑许可 5月 -- +6.6% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 5月 -- 40.1 出口(亿新西兰元) -- 43.0 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差2.92 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至5月的一年 -- 逆差36.6 6月27日当周 6月27日(一) 暂无重要经济数据公布。 6月28日(二) 暂无重要经济数据公布。 6月29日(三) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 5月 -- -4.7% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 孙国玉；审校 龚芳)
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。