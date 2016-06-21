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亚洲 | 2016年 6月 22日 星期三 06:10 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月21日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          78.62    +0.47    +0.60   1950033
    京东                21.13    +0.07    +0.33  11876095
    新浪              48.98    -0.28    -0.57    280775
    搜狐              38.44    -0.76    -1.94    201271
    网易             165.77    +0.83    +0.50    743518
    百度             162.80    -3.73    -2.24   3035999
    
    台湾
    台湾积体电路       26.59    +0.22    +0.83   1357055
    联电                1.95    +0.01    +0.52     99491
    日月光              5.50    -0.02    -0.36    228321
    硅品精密           7.87    +0.02    +0.25    610000
    和信超媒体         2.55    -0.03    -1.16      5787
    友达                2.83    -0.02    -0.70     82838
    中华电信           35.19    +0.00    +0.00     54466
    台湾国际航电      42.51    -0.01    -0.02    526240
    
    香港
    中国移动           55.96    +0.42    +0.76    134350
    中国联通           10.48    +0.11    +1.06     53505
    中国电信           44.49    +1.10    +2.54     11095
    中芯国际            4.02    +0.10    +2.55     14334
    电讯盈科         6.30    -0.20    -3.37       159
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 徐文焰; 审校 戴素萍)

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