《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月21日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 78.62 +0.47 +0.60 1950033 京东 21.13 +0.07 +0.33 11876095 新浪 48.98 -0.28 -0.57 280775 搜狐 38.44 -0.76 -1.94 201271 网易 165.77 +0.83 +0.50 743518 百度 162.80 -3.73 -2.24 3035999 台湾 台湾积体电路 26.59 +0.22 +0.83 1357055 联电 1.95 +0.01 +0.52 99491 日月光 5.50 -0.02 -0.36 228321 硅品精密 7.87 +0.02 +0.25 610000 和信超媒体 2.55 -0.03 -1.16 5787 友达 2.83 -0.02 -0.70 82838 中华电信 35.19 +0.00 +0.00 54466 台湾国际航电 42.51 -0.01 -0.02 526240 香港 中国移动 55.96 +0.42 +0.76 134350 中国联通 10.48 +0.11 +1.06 53505 中国电信 44.49 +1.10 +2.54 11095 中芯国际 4.02 +0.10 +2.55 14334 电讯盈科 6.30 -0.20 -3.37 159 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 徐文焰; 审校 戴素萍)