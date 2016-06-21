日韩经济指标预测--6月22日-6月29日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月20日当周 6月22日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超8,678 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,283 6月23日(四) 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 6月 -- 47.7 6月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 6月27日当周 6月27日(一) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 7月 -- 72 2100 韩国消费者信心指数 6月 -- 99 6月28日(二) 2350 日本零售销售(较上年同期) 5月 -- -0.8% 6月29日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 5月 -- -2.8% 工业生产(较前月) -- -1.3% 服务业产出(较前月) -- +0.5% 2350 日本工业生产 5月初值 -- +0.5% 一个月预估值 -- +2.2% 两个月预估值 -- +0.3% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结