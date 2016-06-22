欧洲经济指标预测--6月22日-6月29日****

标题新闻：欧洲债券交易量去年下降3.7%至22.3万亿欧元，但美大选后交易急升限制了降幅-Trax
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以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月20日当周 6月22日(三) 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 6月 -- 17.5 1400 欧元区消费者信心指数 6月初值 负7.0 负7.0 6月23日(四) 0645 法国企业景气指数 6月 103 104 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 48.8 48.4 服务业PMI 51.7 51.6 综合PMI 51.0 50.9 0730 德国Markit制造业PMI 6月初值 52.0 52.1 服务业PMI 55.0 55.2 综合PMI 54.2 54.5 0800 欧元区Markit制造业PMI 6月初值 51.3 51.5 服务业PMI 53.1 53.3 综合PMI 53.0 53.1 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 4月 -- -3.3% (未经季节调整，较上年同期) -- +0.1% 0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 4月 -- -1.6% (未经季节调整，较上年同期) -- -3.6% 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 5月初值 -- 顺差36 6月24日(五) 0645 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季终值 +0.6% +0.3% 0800 德国Ifo企业景气判断指数 6月 107.5 107.7 现况指数 114.0 114.2 预期指数 101.2 101.6 0800 意大利零售销售(经季节调整，较前月) 4月 -- -0.6% (未经季节调整，较上年同期) -- +2.2% 0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 5月 -- 40.104 0900 意大利薪资指数(较前月) 5月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.6% 6月27日当周 6月27日(一) 0800 欧元区M3货供额(年增率) 5月 -- +4.6% 针对家庭的放款 -- +1.5% 6月27-29日 0600 德国进口物价(较前月) 5月 +0.4% -0.1% (较上年同期) -6.2% -6.6% 6月27-30日 0600 德国实质零售销售(较前月) 5月 -- -0.9% (较上年同期) -- +2.3% 6月28日(二) 0645 法国消费者信心指数 6月 -- 98 0800 意大利企业信心指数 6月 -- 102.1 0800 意大利消费者信心指数 6月 -- 112.7 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 6月 -- 正7 6月29日(三) 0600 瑞士瑞银消费指标 5月 -- 1.47 0600 德国GfK消费者信心指数 7月 -- 9.8 0600 英国Nationwide房价(较前月) 6月 -- +0.2% (较上年同期) -- +4.7% 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 5月 -- 增加12.87 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加2.81 抵押贷款批准件数(件) -- 66,250 M4货供额(较前月) -- -0.1% 0800 意大利企业信心指数 6月 -- 102.1 0800 意大利消费者信心指数 6月 -- 112.7 0900 欧元区企业景气指数 6月 -- 0.26 经济景气指数 -- 104.7 工业景气指数 -- 负3.6 服务业景气指数 -- 11.3 消费者信心指数终值 -- 负7.0 消费者通胀预期指数 -- 3.4 生产者通胀预期指数 -- 负0.7 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 6月初值 -- +0.4% (较上年同期) -- 持平 消费者物价指数(CPI)(较前月) -- +0.3% (较上年同期) -- +0.1% 2305 英国GfK消费者信心指数 6月 -- 负1 ***提取相关资料，请点选下列代码连结
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路透约翰内斯堡1月16日 - 南非兰特兑美元周一回落，下跌逾1%，因在特朗普周五就任美国总统之前的紧张情绪，打击了对全球风险货币的需求。
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