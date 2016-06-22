金砖国家：6月21日股汇市收盘纵览

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透6月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月21日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.51%，报825.35点。
中国股市：沪综指小幅收跌，黄金板块因避险需求减退跌幅居前
中国汇市：人民币微收贬，叶伦证词陈述及英国公投前维持区间波动
香港股市：追随其他亚洲市场收高，英国退欧疑虑减弱
============================================================================
巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.01%，报50,837.805点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.4054/62，上日收报3.3989/94。
============================================================================
南非股市：受矿业股跌势打压，结束之前三个交易日的连涨。英美铂金 重挫5%，为跌幅最大的绩优股，之前该公司暗示半年获利下降逾20%。指标Top-40指数 收盘下跌0.22%，报46,912.03点；大盘综合指数 收盘下跌0.15%，报52,955.18点。
南非汇市：兰特兑美元升至七周高位，英国留欧预期带动全球风险意愿
=========================================================================
印度股市：受投资人获利了结拖累收低。BSE指数 收盘下跌0.2%，报26,812.78点；NSE指数 收盘下跌0.23%，报8,219.9点。
印度汇市：卢比跌至四周低点，因原油进口商的美元买盘增强；国内股市疲弱也打压卢比。卢比兑美元 收报67.485/67.495，上日收报67.30/67.31。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.23%，报937.22点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.09%，报483.89点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.84%，报63.755；卢布兑欧元 升值1.38%，报71.76。(完)
(编译 张若琪 审校 王兴亚)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完