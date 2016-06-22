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亚洲 | 2016年 6月 22日 星期三 08:02 BJT

金砖国家：6月21日股汇市收盘纵览

路透6月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月21日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.51%，报825.35点。

中国股市：沪综指小幅收跌，黄金板块因避险需求减退跌幅居前

中国汇市：人民币微收贬，叶伦证词陈述及英国公投前维持区间波动

香港股市：追随其他亚洲市场收高，英国退欧疑虑减弱

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.01%，报50,837.805点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.4054/62，上日收报3.3989/94。

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南非股市：受矿业股跌势打压，结束之前三个交易日的连涨。英美铂金 重挫5%，为跌幅最大的绩优股，之前该公司暗示半年获利下降逾20%。指标Top-40指数 收盘下跌0.22%，报46,912.03点；大盘综合指数 收盘下跌0.15%，报52,955.18点。

南非汇市：兰特兑美元升至七周高位，英国留欧预期带动全球风险意愿

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印度股市：受投资人获利了结拖累收低。BSE指数 收盘下跌0.2%，报26,812.78点；NSE指数 收盘下跌0.23%，报8,219.9点。

印度汇市：卢比跌至四周低点，因原油进口商的美元买盘增强；国内股市疲弱也打压卢比。卢比兑美元 收报67.485/67.495，上日收报67.30/67.31。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.23%，报937.22点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.09%，报483.89点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.84%，报63.755；卢布兑欧元 升值1.38%，报71.76。(完)

(编译 张若琪 审校 王兴亚)

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