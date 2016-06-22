《中国报摘》--中国证券报6月22日

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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* 头版头条:
--中国总理李克强周一先后到建设银行 、中国央行考察并主持召开座谈会。他指出，要改革和完善金融监管体制，并多渠道推动股权融资，探索建立多层次资本市场转板机制；同时加强对跨市场、跨行业、跨机构交叉感染风险的监测、识别和预警，高度关注跨境资本异常流动。
* 其他:
--记者今日视点文章称，在今年经济下行压力、内部金融制度、外部不确定性等多重因素交织下，中国汇率政策保留一定的灵活度是必要且可行的。
--中国证监会并购重组专家咨询委员会委员程凤朝撰文认为，抑制炒壳有利于更多资金流向实体经济、修复市场估值体系及提高上市公司质量。
--中国中车 公告称，上半年签订了若干项重大合同，合计金额约320.8亿元人民币。
--富国基金旗下的富国富时ETF昨日在伦敦交易所上市，为首只境外上市的中国债券类ETF。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 张喜良)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完