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亚洲 | 2016年 6月 22日 星期三 08:13 BJT

《中国报摘》--中国证券报6月22日

* 头版头条:

--中国总理李克强周一先后到建设银行 、中国央行考察并主持召开座谈会。他指出，要改革和完善金融监管体制，并多渠道推动股权融资，探索建立多层次资本市场转板机制；同时加强对跨市场、跨行业、跨机构交叉感染风险的监测、识别和预警，高度关注跨境资本异常流动。

　

* 其他:

--记者今日视点文章称，在今年经济下行压力、内部金融制度、外部不确定性等多重因素交织下，中国汇率政策保留一定的灵活度是必要且可行的。

--中国证监会并购重组专家咨询委员会委员程凤朝撰文认为，抑制炒壳有利于更多资金流向实体经济、修复市场估值体系及提高上市公司质量。

--中国中车 公告称，上半年签订了若干项重大合同，合计金额约320.8亿元人民币。

--富国基金旗下的富国富时ETF昨日在伦敦交易所上市，为首只境外上市的中国债券类ETF。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 徐永; 审校 张喜良)

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